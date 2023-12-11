إلهام شاهين: المرأة قادرة على فعل كل شيء| شاهد

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن حتشبسوت كانت أول امرأة حكمت العالم، وأن المرأة جنب لجنب لـ المرأة، وأن المرأة قوية، وهي الحكومة، ولها كلمة في بيتها.

وأضافت الفنانة إلهام شاهين، خلال قناة صدى البلد، في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، أن المرأة المصرية، مسموعة في كل مكان بالمحافظات، فالعائلات الكبيرة لا تؤخر كلمة للمرأة.

وأشارت إلي أن المرأة قادرة على فعل الأشياء التي يفعلها الرجال، وأكدت أنها حرصت على التصويت في الانتخابات الرئاسية، بتونس.

ولفتت إلهام شاهين، إلى أن المرأة المصرية طول عمرها امرأة قوية، وكانت أول من قامت بالتصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج.

وتابعت:" لازم نعمل لـ بكره، ونريد الاستقرار لمصر والعيش بهدوء، والجميع ينتظر الاهتمام أكثر بالفن، وننتظر ما هو أفضل للبلد ولـ المصريين".