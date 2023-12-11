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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مشيخة الأزهر بطنطا يقود مسيرة للأئمة والدعاة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

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تقدم الدكتور عبداللطيف حسن طلحة، رئيس منطقة الغربية الأزهرية، بمسيرة حاشدة من العاملين بالأزهر الشريف انطلقت من مقر المنطقة الأزهرية بسيجر وحتي المعهد الأحمدي بطنطا وذلك لحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري والنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

 ووجه "طلحه" الدعوة لجميع المواطنين للمشاركة في هذا الواجب الوطني، فالمشاركة مسؤولية وطنية لرسم مستقبل البلاد.

 

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وعلي نفس الجانب فتحت اللجان الانتخابية فى محافظة الغربية، اليوم الاثنين، أبوابها والمجهزة داخل 693  مقرا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية، لاستقبال نحو  3 ملايين و544 ألف و993 ناخب وناخبة، للإدلاء  بأصواتهم فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية المحددة خلال الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى، من بينهم 16 مقرا مخصص للوافدين داخل مراكز محافظة الغربية.


وكانت لجان الانتخابات قد شهدت خلال يومها الأول في محافظة الغربية،  إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم  في الانتخابات الرئاسية، وظهور كثيف لكبار السن والسيدات، وتأكيدا وتعبيرا على الوحدة الوطنية, شهدت اللجان الانتخابية بالغربية،  توافد كبير بالأعلام المصرية  للمسلمين والمسحيين يد واحدة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، كما شهدت لجان الوافدين بمراكز ومدن  محافظة الغربية،  كثافة على التصويت من قبل الطلاب والعمال والموظفين والمواطنين الوافدين.

 

وأشار المحافظ، إلى أن هذا الإقبال الكثيف حول اللجان للمشاركة في الانتخابات يعكس وعى المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، وإظهار الوجه المشرف للدولة المصرية ، لافتا أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره ، وأن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفى جو من الديمقراطية والشفافية دون معوقات.
 

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