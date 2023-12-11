إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض جمالها ورشاقتها.. شاهد

نشرت الإعلامية مي حلمي، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت مي حلمي، مرتديه جيب جلد قصيرة باللون الأسود، ونسقت معه تي شيرت أنيق باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي حلمي، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار نظارة شمسية باللون الاسود، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

واختارت مي حلمي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي حلمي