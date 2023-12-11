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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام عبد المجيد يخوض برنامجا تأهيليا بمران الزمالك

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

خاض حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، برنامج تأهيلي خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني اللاعب من إصابة بكسر في الأنف تعرض لها مع المنتخب الأولمبي، وشارك في التدريبات البدنية مع الفريق قبل أن يخوض برنامج تأهيلي خاص تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

استاد برج العرب التدريبات البدنية الدوري المصري الممتاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري البورسعيدي

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