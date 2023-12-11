ماذا قال مدرب اتحاد جدة قبل مواجهة أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية؟

شدد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة، على أهمية مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، غدا الثلاثاء، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة بين 12 إلى 22 من الشهر الجاري.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي: "نحن في أتم الجاهزية لمباراة الغد، أوكلاند فريق لا يستهان به.. وأنا سعيد بخوض هذه التجربة وسندخل بثقة وإصرار ونقدم كل ما لدينا للانتصار غدا".

وتابع: "عندما حضرت إلى السعودية كنت أعرف أنني سأواجه بعض التحديات، وهذا دافع كبير بالنسبة لي، ووجود كريم بنزيما هنا أمر رائع، كان يلعب في أفضل فريق بالعالم، وحافظ على مستواه لسنوات عديدة".

وأوضح: "التحديات كبيرة، ولا يوجد الكثير من الإصابات منذ قدومي، واستطعنا تحقيق نجاحات جيدة باستثناء آخر مباراة، وغدا سوف ننظر للمواجهة بشكل مختلف ونقرر التكتيك والأسلوب المناسب، وأحاول التواصل مع اللاعبين وأن نتكيف مع الأوضاع والتفاصيل، وأتمنى أن نصنع المعجزات والبطولات معا في ظل تواجد أسماء عالمية، ولا يوجد دافع أكبر من اللعب في مونديال الأندية".

وأتم المدير الفني لاتحاد جدة: "في الفترة الماضية قمنا بتقييم شامل ولدينا العزيمة والقوة لنكون في التحدي بشكل جيد، وكل ما حدث في الماضي لا يمكن أن نتحدث عنه".