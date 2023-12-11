مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا 84.23 نقطة ليقفل عند مستوى 11380.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية حول سوق الأسهم السعودية- 258 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات الخريف، ونسيج، وأسلاك، وسيرا، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الباحة، وعناية، وأمانة للتأمين، والصقر للتأمين، ووقت اللياقة الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.79% و7.14% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والراجحي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 170.41 نقطة ليقفل عند مستوى 23705.39 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 34 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.