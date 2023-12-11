الأونكتاد تتوقع انكماش التجارة العالمية بنسبة 5% في العام الجاري

توقع برنامج منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، انكماش التجارة العالمية بنسبة 5% في عام 2023، وهو ما يمثل انكماشًا بنحو 1,5 تريليون دولار أمريكي، وذلك مع استمرار التحديات وضعف نمو التجارة في الربع الأخير من العام.

كما توقع أن تنخفض التجارة العالمية للسلع بنحو تريليوني دولار أمريكي في عام 2023، وتوسع تجارة الخدمات بمقدار 500 مليار دولار.



وأشار البرنامج إلى أن التوقعات لعام 2024 غير مؤكدة، ولكنها متشائمة بشكل عام .

وأوضح برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، أن أداء الصادرات من البلدان النامية دون المستوى، وانخفضت التجارة بين بلدان الجنوب بشكل حاد، وظلت التجارة في شرق آسيا أقل من المتوسط.

وأضاف أن الاتجاهات الجيوسياسية بما في ذلك الاعتماد المتبادل بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لها تأثير متزايد على التجارة العالمية.