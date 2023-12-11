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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: لم نتلق أي ملاحظة حول سير الانتخابات الرئاسية

الدكتور ضياء رشوان
الدكتور ضياء رشوان

أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أن الهيئة تسهل عمل المراسلين الأجانب وتتابع ما ينشر منهم حول العالم، والذين بلغ عددهم 528 مراسلا أجنبيا من 102 وسيلة إعلامية في 33 دولة، بينهم 100 زائر والباقون مقيمون في مصر، ولم يرد إلينا أي ملاحظة حول سير الانتخابات الرئاسية 2024.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المراقبين يتجولون بحرية بين اللجان والحديث مع المواطنين ودخول اللجان والتصوير داخل اللجان، وبالأمس واليوم لم يرد إلينا سوى 4 حالات تتعلق بالتصوير وتم حلها فوريا، وسوى ذلك لم يوجد ما يعيق أي مراسل عن أداء مهامه، ولم ينشر في أي وسيلة إعلامية عربية أو أجنبية مخالفات.

وأوضح أن حجم النشر عن الانتخابات الرئاسية المصرية زاد من الأمس حتى اليوم بشكل كثيف من تاس الروسية لشينخوا الصينية والصحف الفرنسية والأوروبية عموما، وكلها تغطيات عن سير التصويت دون وجود أي ملاحظات على سير الانتخابات، وبعض التغطيات كانت تربط بين الانتخابات والأوضاع الإقليمية، بحيث يرجحون المرشح الأقرب للفوز في السباق الانتخابي.

ولفت إلى أن الهيئة أعلنت قبل الانتخابات عن فتح باب تسجيل طلبات مراقبة الانتخابات، وتقدم الزملاء الصحفيون لتسجيل أسمائهم، وأضفنا هذه المرة خدمة توصيل المراقبين للمناطق البعيدة، مثل رفح وبئر العبد والعريش، وذهب نحو 20 مراسلا والتقوا المواطنين وسجلوا معهم.

 

 

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