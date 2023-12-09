عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: أي تعد على سيادة مصر يشكل تهديدا للأمن القومي والعالمي

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن أي نوع من الإخلال بأمن مصر القومي والتعدي على سيادة مصر وتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، يمس أمن الإقليم كله وأمن الإقليم يمس الأمن العالمي، ومن يريد أن يشعل العالم فعليه أن يخطو هذه الخطوة.

وأضاف "ضياء رشوان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن من يريد أن ينصح الولايات المتحدة وإسرائيل فعليه أن ينصحهما حفاظا على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وإنهاء هذه الممارسات على الأرض، وأن يكون هناك على الأقل هدن إنسانية طويلة، وصولا لوقف إطلاق النار.

وأشار ضياء رشوان، إلى أنه من الواضح أن الوضع الميداني العسكري بالنسبة لجيش الاحتلال يسوء يوماً بعد آخر، واليوم أعلن عن 5 آلاف جريح منهم 2000 معاق، ومنهم 100 أصيبوا بالعمى، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، ومن ثم الجيش الإسرائيلي يواجه مشكلة حقيقية وعليه أن ينجو وأن ينجي المنطقة من أي جنون في تصرفات أكثر سوء مما يقومون به الآن.

ولفت إلى أنه لا يوجد حتى الآن شيء نهائي أو محدد بشأن حدوث هدنة إنسانية، لكن هناك جهوداً بذلت في الفترة الماضية مع الشريكين القطري والأمريكي أسفرت عن زيادة كميات الوقود التي تدخل لغزة، وهناك سعي لزيادة كميات المساعدات الإغاثية بدخولها معبر "كرم أبوسالم" لتوفير الوقت. 

ضياء رشوان قصواء الخلالي مصر الهيئة العامة للاستعلامات القضية الفلسطينية التهجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

من أول السطر.. تفاصيل أول يوم تصوير "شمس الزناتي" لـ محمد إمام

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

بـ 4 عبوات ناسفة.. كتائب القسام تعلن تفجير مدرسة يتحصن بها جنود الاحتلال

مدرب صن داونز يستفز الأهلي بتصريح مثير

ترشيحاتنا

الصحة تعلن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024

حلمي النمنم: مواجهة التيارات الظلامية أول ملف عملت عليه بوزارة الثقافة

سعر شيفروليه كروز موديل 2024

خلاف أمريكي إسرائيلي.. ما موعد انتهاء الحرب على غزة؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. مهام اللجان الفرعية طبقا للقانون

برأسية رائعة.. مصطفى محمد يتعادل لـ نانت في مرمى باريس سان جيرمان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

طريقة عمل السحلب في المنزل

بفستان لافت .. إليسا تثير الجدل من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

نافذة على فلسطين|مهرجان الجونة يكشف قصصا إنسانية ضمن عروض دورته السادسة

فيديو

مندوب روسيا يهاجم أمريكا بلسان أهل غزة في مجلس الأمن.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

استنكر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. سامح شكري يوجه رسالة مباشرة للعالم

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

مفاجأة لعشاق الشتاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس عن 12 يوما قادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ