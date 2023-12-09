ضياء رشوان: أي تعد على سيادة مصر يشكل تهديدا للأمن القومي والعالمي

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن أي نوع من الإخلال بأمن مصر القومي والتعدي على سيادة مصر وتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير، يمس أمن الإقليم كله وأمن الإقليم يمس الأمن العالمي، ومن يريد أن يشعل العالم فعليه أن يخطو هذه الخطوة.

وأضاف "ضياء رشوان"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن من يريد أن ينصح الولايات المتحدة وإسرائيل فعليه أن ينصحهما حفاظا على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وإنهاء هذه الممارسات على الأرض، وأن يكون هناك على الأقل هدن إنسانية طويلة، وصولا لوقف إطلاق النار.

وأشار ضياء رشوان، إلى أنه من الواضح أن الوضع الميداني العسكري بالنسبة لجيش الاحتلال يسوء يوماً بعد آخر، واليوم أعلن عن 5 آلاف جريح منهم 2000 معاق، ومنهم 100 أصيبوا بالعمى، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، ومن ثم الجيش الإسرائيلي يواجه مشكلة حقيقية وعليه أن ينجو وأن ينجي المنطقة من أي جنون في تصرفات أكثر سوء مما يقومون به الآن.

ولفت إلى أنه لا يوجد حتى الآن شيء نهائي أو محدد بشأن حدوث هدنة إنسانية، لكن هناك جهوداً بذلت في الفترة الماضية مع الشريكين القطري والأمريكي أسفرت عن زيادة كميات الوقود التي تدخل لغزة، وهناك سعي لزيادة كميات المساعدات الإغاثية بدخولها معبر "كرم أبوسالم" لتوفير الوقت.