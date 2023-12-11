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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تعلن قصف مستوطنات الاحتلال برشقات صاروخية

صدى البلد

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، كيبوتس صوفا ونير اسحاق برشقات صاروخية.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “قصفنا صوفا ونير اسحاق برشقات صاروخية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام استمرار الاشتباكات بين مقاتليها والقوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة، وتحديدا في مخيم جباليا ومدينة خان يونس.

وكشفت "القسام" اليوم عن أن قواتها استهدفت دبابتي "ميركافا" إسرائيليتين في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف "الياسين 105"، كما استهدفت الحشود الإسرائيلية المتوغلة في منطقة المحطّة بمدينة خان يونس بقذائف الهاون.

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وأفادت "كتائب القسام" "باستهدافها مدينة تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة"، وفي وقت لاحق أعلنت "تجديد قصفها لتل أبيب برشقة صاروخية ثانية، ردا على استمرار المجازر الإسرئيلية".

الجهاد الإسلامي فلسطين سرايا القدس القسام

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