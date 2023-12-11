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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير مستشفى كمال عدوان: الطائرات الإسرائيلية المسيرة تقصف أي شخص يتواجد بالمكان

مستشفي كمال عدوان
مستشفي كمال عدوان في غزة

قال مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة الدكتور أحمد الكحلوت، اليوم الاثنين، إن الوضع في المستشفى صعب جدا وسط استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي له.

وأضاف الكحلوت أن طائرات مسيرة للاحتلال الإسرائيلي تقصف أي شخص يخرج من أو يدخل إلى المستشفى.

وأشار اد إلى أن لدينا 65 إصابة و12 طفلا في العناية المركزة و6 أطفال خدج و3 آلاف نازح، لافتا إلى أن هناك 3 أطفال بالمستشفى فقدوا حياتهم في الأيام الـ3 الأخيرة لنقص الأوكسجين.

ومن جانبها، قالت وزارة صحة الفلسطينية في غزة، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع ويعرض حياة المتواجدين فيه للموت.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر والابادة الجماعية لعوائل بكاملها في قطاع غزة بما في ذلك المناطق التي يدعى الاحتلال كذبا انها آمنة.

وأضاف القدرة في تصريحات صحفية: "نواجه صعوبات كبيرة في احصاء الشهداء والجرحى نتيجة القصف المستمر وبقاء العدد الكبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات".

وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يتعمد استهداف طواقم الاسعاف والدفاع المدني ومنعها من الوصول لاخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي تتواجد فيها قواته العسكرية.

وتابع: "وصل للمستشفيات 350 شهيدا و1900 اصابة خلال الساعات الماضية ولايزال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات لا نستطيع الوصول اليهم".

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