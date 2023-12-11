اليوم الثاني من الانتخابات.. توافد كثيف للناخبين في العاصمة الإدارية الجديدة

شهدت لجان الاقتراع بالعاصمة الإدارية الجديدة، إقبالاً كثيفاً للناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني. حيث بدأ التصويت أمس الأحد 10 ديسمبر، ويستمر التصويت حتى غداً الثلاثاء 12 ديسمبر 2023

يخوض سباق الانتخابات الرئاسية الحالي أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسى حازم عمر (رمز السلم)، ومن الملفت احتشاد الناخبين فى طوابير أمام اللجان مع بدء فتح باب اللجان الانتخابية أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم وسط تواجد شرطى لتأمين العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أنه تم تخصيص 3 لجان فرعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى مقر الجهاز التنفيذى، وبالحى الحكومى الجديد، ومقر بنك فيصل، وتضم العاصمة الإدارية الجديدة الحى الحكومى الذى يشمل 10 مجمعات وزارية بإجمالى 34 وزارة، بالإضافة إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب، وشهدت اللجنة الفرعية فى بنك فيصل الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة حشودا من الوافدين الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر وقبل فتح باب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وذلك على إيقاع الأغانى الوطنية التى حرص بعض المواطنين على للسماع لها أمام اللجنة.