يسرا: أعداد غفيرة من الناخبين.. المصري طول عمره بيقف جنب بلده

علقت الفنانة يسرا على الإنتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤ وتصويتها أمس في إحدىاللجان الانتخابية قائلة: " النظام كان رائع"

وأعربت يسرا خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc، عن فرحتها بمشاركة أعداد كبيرة من المصريين في الانتخابات الرئاسية في مصر ٢٠٢٤.

المصري طول عمره بيقف في المحن وزي المارد

واكدت الفنانة أن الادلاء والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤ هو واجب وطني، لافتة الى أهمية الوقوف بجانب الدولة المصرية في المحن قائلة:" المصري طول عمره بيقف في المحن وزي المارد ".

مناطق السيدة زينب والحسين تكتظ بالمصريين

واشارت الفنانة يسرا الى ان الشعب المصري لم يوجه من أحد وهو المشارك في هذه الإنتخابات الرئاسية مثلما شارك في ثورة ٣٠ يونيه ٢٠١٨، معربة عن سعادتها ومشاركتها في الانتخابات الرئاسية والاستعدادات الهائلة والتيسيرات على المصريين .

وتابعت يسرا: مناطق السيدة زينب والحسين تكتظ بالمصريين بشكل هائل و كثافة في المشاركة الانتخابية.