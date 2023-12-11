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رئيس التحرير
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محافظات

خلال الإدلاء بصوتها..

النائبة هند حازم: أدعو جميع ذوي الهمم للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

النائبة هند حازم
النائبة هند حازم حبيب

أدلت الدكتورة هند حازم حبيب، عضو مجلس النواب وممثلة فئة ذوي الاعاقة بالمجلس، بصوتها في الإنتخابات الرئاسية وذلك بلجنة مدرسة القومية بمدينة الزقازيق، مؤكدة أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.

ووجهت عضو مجلس النواب دعوة إلى جميع الأشخاص من فئة ذوي الإعاقة للنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق قائلة: "أنزلوا وشاركوا..لازم تكونوا من أوائل الناخبين وفي الصفوف الأولى"، مؤكدة أن حجم الإنجاز الذي تحقق لفئة ذوي الاعاقة خلال السنوات الماضية غير حياتهم للأفضل.

ودعت عضو مجلس النواب جموع الشعب المصري إلي المشاركة في انتخابات الرئاسة، قائلة: "أنزلوا ولا تفرطوا في حقكم الدستوري" لنثبت للعالم أن مصر دولة قوية بشعبها وشبابها وأنهم يدعمون الدولة المصرية في كافة قرارتها لافتة الي ان المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع فئات المجتمع من خلال المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها.

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الجدير بالذكر انه يبلغ  إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية من بينهم 10 لجان للوافدين، موزعين بمدن العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة وفاقوس،ويشرف عليها 1150 من أعضاء الهيئات القضائية يعاونهم 4500 من الموظفين المنتدبين من الهيئات القضائية والوحدات المحلية ومديريات الخدمات

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت في لجان الانتخابات 2024 في 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية .

ودعا المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين بالتصويت في ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا أنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن  مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

فيما قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يراهن على وعي المواطن الشرقاوى وحرصه على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تمثل عرس ديمقراطى احتفالية فى حب مصر، يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والمرأة لاختيار من يمثلهم لرئاسة الدولة المصرية، كما أكد على ضرورة تشجيع المواطنين والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لإرسال لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكا ديمقراطيا على أرض الواقع ويسعى أبنائها للمشاركة فى صنع مستقبل وطنهم الغالى مصر،وأشار المحافظ إلى أهمية ممارسة جميع أبناء المحافظة حقهم الدستورى والقانونى فى الانتخابات الرئاسية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن وستكون المحافظة من أولى المحافظات على مستوي الجمهورية في نسب التصويت.

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الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة العاشر من رمضان المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المشاركة الإيجابية في الانتخابات انتخابات الرئاسية مدينة الزقازيق

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