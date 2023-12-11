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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طول عمرهم مساندين للدولة.. عضو الحوار الوطني: عمال مصر كانوا جنودا بالأمس واليوم

المهندس محمد جبران
المهندس محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر وعضو الحوار الوطني

وصف المهندس محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر وعضو الحوار الوطني، مشاركة العمال في العملية الإنتخابية أن عمال مصر كانوا جنودا بالأمس واليوم، وكانوا في ساحة بيدافعواعن بلدهم واستقرارهم وعن رؤيتهم.

وأكد جبران خلال لقائه بفضائية dmc أن ما حدث أمس واليوم من عمال مصر بانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤ ضربوا مثل كبير في النزول  والاستحقاق الدستوري.

اتحاد العمال يصل لكل المدن والنبوع والمحافظات

وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر وعضو الحوار الوطني، وجود غرفة عمليات كبيرة بأتحاد عمال مصر، فهناك ٢٧ نقابة عامة، و٢٧ اتحاد محلي، والجامعة العمالية، وأيضا المؤسسة الثقافية حوالى ٥٧ مركزا على مستوى الجمهورية، فاتحاد العمال يصل لكل المدن والنجوع والمحافظات.


وتابع: "عمال مصر طول عمرهم مساندين للدولة المصرية من سنة ١٩٦٧ و ١٩٤٨ و لسه بنكمل المسيرة مع قادتنا في العمل النقابي ".

العملية الانتخابية انتخابات رئاسة الجمهورية الحوار الوطني عمال مصر الجامعة العمالية اتحاد عمال مصر

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