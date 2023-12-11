التنمية المحلية تختتم فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية

في إطار متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لفعاليات النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الأفريقية علي دور الإدارات المحلية في مجابهة الهدر الغذائي، والتى تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، ويشارك فيها ٢١ متدربا من ١٥ دولة أفريقية هي: " تنزانيا – الكاميرون – مالاوي- سيشل - بوركينا فاسو - مالي - الصومال - كوت ديفوار - جزر القمر - غينيا كوناكري - جنوب السودان - النيجر - جيبوتي - جامبيا - الجابون".…

اختتمت فعاليات اليوم الثاني من النسخة الثالثة من الدورة التدريبية لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية ، بورشتي عمل حول " دور المحليات في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاستثمارية" وأدارها المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والورشة الثانية تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة بين الأدوار المركزية والمحلية" وأدارها الدكتور خالد عبد الحليم مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر ومدير مشروع الدعم الفني.

حيث قال المهندس محمد السيد خلال ورشة العمل الأولي والتي تأتي تحت عنوان" دور المحليات في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاستثمارية" أن وزارة التنمية المحلية شهدت خلال التسع سنوات الماضية منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية خلال الفترة من يوليو2014 وحتى سبتمبر ٢٠٢٤ إنجازات متنوعـة في عـدد من المجالات والملفات التي تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية والتي تهدف الي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيـادة مـوارد المحافظات والحفاظ على أملاك وحقوق الدولة، وأنجزت وزارة التنمية المحلية والجهات التابعة لها العديد من المشروعات، حيث بلغ ما تم صرفه على تنفيذ هذه المشروعات مبلغ وقدره 350 مليار جنيه استفاد منها الملايين من المصريين .

واستعرض المهندس محمد السيد أبرز ملفات عمل وزارة التنمية المحلية والتي تتمثل في متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وتطوير وتنمية القرى المصرية، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروعات رصف الطرق المحلية وإنشاء الكباري للسيارات والمشاة، والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة، والأمن والإطفاء وتدعيم الكهرباء، وتطوير منظومة النقل العام في محافظتي القاهرة والإسكندرية، والمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، وبرنامج العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة، وتشجيع الاستثمار، وإنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية، وحل شكاوى المواطنين، وإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية علي سعي الوزارة الدائم علي توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة للقضاء علي البطالة ورعاية الفئات الأولي بالرعاية وذلك من خلال تقديم قروضاً ميسرة عبر اذرعها التمويلية صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، وبرنامج مشروعك بالتنسيق مـع البنـوك المصـرية (بنـك مصـر - البنـك الأهلي - البنـك الزراعي - بنـك القـاهرة - بنــك التعمير والاسـكان - بنـك الاسـكندرية)، بالإضافة الي برنامج شغلك في قريتك، وتنفيذ التدريب التحويلي للمواطنين، والتيسير علي المستثمرين وتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية.

وأوضح المهندس محمد السيد أن صندوق التنمية المحلية تمكن منذ ٢٠١٤ وحتي الان من توفير ٢٨ ألف فرصة بإجمالي استثمارات 211 مليـون جنيه لإقامة مشروعات متناهية الصغر للشباب والمرأة بفائدة تتراوح من %4 إلى 6 % ، وبلغت نسبة مشروعات المرأة المعيلة 65 ٪ من إجمالي المشروعات المنفذة، مشيرا إلى أن برنامج مشروعك نجح أيضا خلال تلك الفترة من تنفيذ أكثر 207 ألف مشروع متوسط و صغير ومتناهي الصغر بإجمالي قروض بلغت أكثر من 27 مليار جنيه.

وعلى جانب آخر ... عرض الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير خلال ورشة العمل الثانية والتي جاءت تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة بين الأدوار المركزية والمحلية"، جهود الدولة المصرية في تعزيز التنمية المستدامة حيث تبنت العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الإنسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في جودة حياة المواطنين، موضحًا أن هذه البرامج تتضمن بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجستيات عملاقة، وإنشاء عدد من المدن الجديدة وتطوير المدن القائمة، وبرامج تستهدف الإنسان المصري، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال برامج استصلاح الأراضي الزراعية وتطوير وإنشاء المدن الصناعية والاستفادة من ثروات مصر البترولية والتعدينية.

وأشار الدكتور خالد عبد الحليم، إلى دور وزارة التنمية المحلية في توطين أهداف التنمية المستدامة تهدف الي حوكمتها بإدارة محلية فعالة، وتنمية محلية متكاملة ومستدامة، لافتا إلى مشروعات التنمية المتكاملة الحضرية الريفية والتي تتضمن زيادة مساحة المعمور والتوزيع المتوازن للسكان بإنشاء مدن جديدة وتطوير مدن قائمة، وتطوير عواصم المدن والمحافظات.

ولفت الدكتور خالد عبد الحليم، الي أهمية أهداف المتابعة والتقييم خاصة أهمية التحقق من الأثر الإيجابي للمشروعات وتحقيق برامج التنمية المحلية وضمان حسن استخدام الاستثمارات العامة للدولة، مع ضرورة تكامل المشروعات مع بعضها وعدالة توزيع الاستثمارات جغرافياً وتوازن توزيع الاستثمارات قطاعياً . كما تم استعراض خطوات تنفيد المشروع وعمليات التعاقد وتنفيذ المشروعات والطرح والمناقصات .

وأضاف مستشار وزير التنمية المحلية لتنمية الصعيد، ان هناك توجيهات رئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على باقي محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن اهم هذه الممارسات منظومة مطورة للتخطيط المحلي وتطوير منظومة إدارة الأصول وتنمية الموارد ومنظومة محوكمة للتعاقدات والمتابعة، وتنمية اقتصادية محلية، ومراعاة الاعتبارات البيئية والاجتماعية، والتطوير المؤسسي وبناء القدرات المحلية.

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