تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. أمطار الخير تسقط على دهب

تعرضت مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء في اليوم الثاني من انطلاق الانتخابات الرئاسية لأمطار الخير اليوم، حيث سقطت أمطار متوسطة على كافة أنحاء المدينة.

وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار وحدوث سيول في بعض المناطق بمحافظة جنوب سيناء.

وقال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، إن الأمطار تساقطت على فترات قصيرة، لم تسفر عن تجمعات من المياه، وجرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحرك معدات الحملة الميكانيكية في حالة حدوث سيول،

وأكد رئيس المدينة إنه جرى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة قطاعات المدينة، والتأكيد على رؤساء القطاعات و القرى بالمتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من تطهير مخرات السبول.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم، طقسا معتدل نهارا بارد ليلا، و أن يشهد اليوم أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

امطار دهب

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