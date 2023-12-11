رئيس الوزراء العراقي يتلقي اتصالا عاجلا من وزير الخارجية البريطاني |ماذا جري؟

تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للتباحث حول آخر تطورات الحرب في غزة واستهداف القوات الأجنبية في العراق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، إن السوداني أكد خلال الاتصال على أن استمرار العدوان في غزة ستكون له تبعات على مجمل النظام العالمي.

وأضاف البيان، أنه خلال الاتصال جرى التباحث في العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وآخر تطورات القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي على التزام العراق بتوفير الحماية للمستشارين والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، كما تقتضي الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، مجدِّداً رفض أي انتهاك للسيادة وأي مساس أو إساءة بسمعة البلاد".

وشدد السوداني على أن "الحكومة العراقية والقوات الأمنية العراقية جادة بمتابعة منفذي أي اعتداء على البعثات وأماكن عمل المستشارين، وأنها ستتعامل معهم وفق القوانين وما تقتضيه مصلحة العراق وأمنه".

وبخصوص غزة، قال السوداني إن استمرار العدوان في غزة ستكون له تبعات على مجمل النظام العالمي والأمن في المنطقة، خاصة مع استهداف المدنيين العزّل، بما يشكل خرقاً فاضحاً لمجمل القوانين الدولية والإنسانية.

وأضاف أن القوى الدولية باتت أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لمنع استمرار القتل الممنهج، لافتا إلى أنه كان يتعين على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن تأييد ما تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، من دعوة لوقف إطلاق النار.

ومن جانبه، عبر وزير الخارجية البريطاني عن تقديره مواقف الحكومة العراقية في حماية البعثات الدبلوماسية، مؤكداً طموح الحكومة البريطانية إلى تطوير العلاقات مع العراق وتوسعة آفاق الشراكة بين البلدين، بما يعود على الشعبين العراقي والبريطاني بالمنفعة المتبادلة، ويدعم الاستقرار في المنطقة.