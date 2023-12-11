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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الأمريكية تحت القصف.. استهداف قاعدة عين الأسد في العراق بهجمات صاروخية

قاعدة عين الأسد الأمريكية
قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، بوقوع انفجارات داخل قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب محافظة الأنبار في العراق.

ويأتي ذلك بعد إعلان المليشيات المسلحة في العراق، اليوم الاثنين، أنها استهدفت القاعدة الأمريكية في الشدادي جنوب الحسكة في سوريا برشقة صاروخية كبيرة.

وقالت المليشيات المسلحة في العراق في بيان صحفي: "قصفنا برشقة صاروخية كبيرة قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، رداً على جرائم الاحتلال في قطاع غزة".

وفي الوقت نفسة تعرضت قاعدة حقل العمر النفطية الأمريكية في سوريا إلى هجوم صاروخي.

وبحسب الشهود، هزت عدة انفجارات قوية المنشأة العسكرية الأمريكية.

قاعدة عين الأسد الأنبار العراق الشدادي سوريا الحسكة قاعدة حقل العمر النفطية

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