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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا برشقة صاروخية من العراق

القاعدة الأمريكية
القاعدة الأمريكية في الشدادي

أعلنت المليشيات المسلحة التي تدعي المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الاثنين، أنها استهدفت القاعدة الأمريكية في الشدادي جنوب الحسكة في سوريا برشقة صاروخية كبيرة.

وقالت المليشيات المسلحة في العراق في بيان صحفي: "قصفنا برشقة صاروخية كبيرة قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، رداً على جرائم الاحتلال في قطاع غزة".

وذكرت قناة الميادين أنه تم استهدف القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق .

كانت قاعدة عين الأسد الأمريكية الجوية في الأنبار العراقية تعرضت في وقت سابق لهجوم  بطائرة مسيرة.

وأعلنت فصائل عراقية مسلحة، الأربعاء، عن استهدافها في وقت سابق قاعدة عين الأسد الأمريكية الجوية والتي تضم قوات أمريكية غربي العراق.

وأشارت الفصائل العراقية المسلحة، التي تعرف بالمقاومة الإسلامية العراقية، إنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بـ طائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.

وذكرت الفصائل العراقية المسلحة إنها نفذت الضربة رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، التي تقف من ورائه وتدعمه الولايات المتحدة.

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