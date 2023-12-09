تحذير شديد اللهجة من رئيس وزراء العراق لوزير الدفاع الأمريكي |تفاصيل

حذر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني من الردّ المباشر علي الاعتداءات التي وقعت ضد السفارة الأمريكية ببغداد بدون موافقة حكومته وأهمية عدم تكرار ما حصل من اعتداء في جرف النصر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية لويد أوستن.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ الأجهزة الأمنية قادرة على ملاحقة وكشف المتورطين في الاعتداء علي السفارة الأمريكية ، أياً كانوا، متعهدا بالتزام الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين ضمن بعثة التحالف الدولي ومنشآته، ،

وتطرق الاتصال أيضا إلى أهمية الحدّ من الهجمات علي البعثات الدبلوماسية ؛ لما تشكله من تقويض لسيادة العراق واستقراره.