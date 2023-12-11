بيان عاجل من الميليشيات المسلحة في العراق بشأن قصف القواعد الأمريكية

تبنت الميليشيات المسلحة في العراق التي تدعي بالمقاومة الإسلامية، اليوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.

وقالت المليشيات المسلحة العراقية في بيان لها، إنه رداً على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية هذا اليوم، قاعدة الاحتلال الأمريكي " عين الاسد " غرب العراق، بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.

كما أعلنت المليشيات المسلحة التي تدعي المقاومة الإسلامية في العراق أيضا، أنها استهدفت القاعدة الأمريكية في الشدادي جنوب الحسكة في سوريا برشقة صاروخية كبيرة.

وقالت المليشيات المسلحة في العراق في بيان صحفي: "قصفنا برشقة صاروخية كبيرة قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، رداً على جرائم الاحتلال في قطاع غزة".