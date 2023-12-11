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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الميليشيات المسلحة في العراق بشأن قصف القواعد الأمريكية

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في العراق

تبنت الميليشيات المسلحة في العراق التي تدعي بالمقاومة الإسلامية، اليوم الاثنين، الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق.

وقالت المليشيات المسلحة العراقية في بيان لها، إنه رداً على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الثانية هذا اليوم، قاعدة الاحتلال الأمريكي " عين الاسد " غرب العراق، بطائرة مسيرة أصابت هدفها بشكل مباشر.

كما أعلنت المليشيات المسلحة التي تدعي المقاومة الإسلامية في العراق أيضا، أنها استهدفت القاعدة الأمريكية في الشدادي جنوب الحسكة في سوريا برشقة صاروخية كبيرة.

وقالت المليشيات المسلحة في العراق في بيان صحفي: "قصفنا برشقة صاروخية كبيرة قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، رداً على جرائم الاحتلال في قطاع غزة".

القوات الأمريكية تحت القصف.. استهداف قاعدة عين الأسد في العراق بهجمات صاروخية

استهداف قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا برشقة صاروخية من العراق

العراق قاعدة عين الأسد الأمريكية المليشيات المسلحة في العراق الاحتلال الاسرائيلي غزة

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