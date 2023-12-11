ممثل كيان شباب مصر: الدولة هيأت المناخ الداعم للعملية الانتخابية

قال محمد صبري ممثل كيان شباب مصر، إنّ الدولة المصرية هيأت المناخَ الداعمَ للعملية الانتخابية من حيث التنظيم والتنسيق والتعاون، حيث أعلنت أن نسبة التصويت تجاوزت 45% من المقيدين بقاعدة المصوتين.

وأضاف صبري، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أنّ قوة المشاركة الانتخابية دلالة على الوعي السياسي والمجتمعي للشعب المصري، وهو ما يؤكد أن الشعب المصري يمتلك وعيا شاملا بما يدور حوله من أحداث، مشيرًا إلى أنه شعب لا يقبل أن ينال أحد منه.

وتابع أن التصويت على الانتخابات الرئاسية مهمة قوية لا يستثنى منه أحد، مشيرًا إلى أن الأسرة المصرية تعي وتفهم جيدا المسؤولية الوطنية، مشددًا على أن الانتخابات الرئاسية تعلمنا جيدا أن وجدان الشعب المصري يقظ.

وأكد أن "الشباب لديهم الشجاعة الكاملة في إثبات أنفسهم وإرادتهم، ولن تستطيع أي جهة أو دولة أن تزايد على وعينا، ونحن كشعب تعرضنا لتحديات ونعاني من صعوبات اقتصادية، ومع ذلك لدينا ثوابت وقيم غير قابلة للمساس وهي حبنا لبلدنا".