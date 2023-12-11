قيادي بمستقبل وطن: تصويت ٤٥٪ من الناخبين يؤكد الوعي السياسي لدى المصريين

أدلى سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن بالبحيرة، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بمقر لجنته الانتخابية بالمحافظة، مناشدا جميع أطياف الشعب المصري المصريين بالنزول والمشاركة في صناعة مستقبل وطننا الغالي، مثمنا تصويت ٤٥٪ من الناخبين فى الانتخابات الرئاسية والتي بمثابة تأكيد على الوعي السياسيين للمصريين.

وأكد السمالوسي في بيان له، على ثقته في جموع الشعب المصري بأن الجميع سيشارك في الانتخابات الرئاسية لدعم الدولة المصرية والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية تعكس حرص المصريين على صناعة القرار.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام انطلقت أمس الأحد حتى غدا الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.