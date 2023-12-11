عالم أزهري: المرأة المصرية تشارك فى بناء الوطن عبر التاريخ

قال الدكتور حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن المرأة المصرية بنت النيل، وفيها عذوبة ميائه، لافتا إلى أن المرأة المصرية تقدمت الصفوف فى جميع الاستحقاقات الانتخابية.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، خلال تصريح له: "المراة المصرية كانت فى المبادرة فى الفكر والراى الحسن، دورها عظيم خاصة فى المواقف الصعبة، التى تحتتج وقفة للامة لصناعة تاريخها".

واستكمل: "المشاركة فى بناء الوطن من خلال الاستحقاقات الانتخابية يكشف مدى حضارية الامم وقوتها".