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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية|وفد القنصلية المصرية يستقبل بعثة الأهلي في مطار الملك عبدالعزيز

صدى البلد

حرص وفد القنصلية المصرية في المملكة العربية السعودية، الذي ضم كلًّا من: المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام، وسعد جلال، والمستشار مصطفى حافظ، والمستشار ياسر علواني مساعدي القنصل المصري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية، لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2023، حيث تقام البطولة خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم ١٥ ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي. ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021. 

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.

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