محافظ الإسماعيلية يتابع إجراءات غلق كافة اللجان الفرعية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، في التاسعة من مساء اليوم الاثنين، أعمال انتهاء اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، كما تأكد من غلق كافة اللجان الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على أن تواصل كافة اللجان عملها اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح غدًا الثلاثاء وحتى التاسعة مساءً موعد غلق الصناديق وإسدال الستار عن الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، وممثلي كافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.

وأشار "بشارة" إلى التوافد الملحوظ لكافة فئات المجتمع الإسماعيلي خلال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، مشيدًا بوعي المواطن الإسماعيلي في ممارسة حقه الانتخابي الذي يكفله الدستور والقانون.

موجهًا الدعوة لباقي المواطنين الذين لم يتوجهوا للإدلاء بأصواتهم، وضرورة مشاركتهم في الانتخابات؛ حرصًا على الأجيال القادمة وتوفير مناخ ديمقراطي.

وأوضح "بشارة" أنه لا توجد أيَّة معوقات أو مشاكل تم رصدها خلال اليوم، وأن العملية الانتخابية سارت في سهولة ويسر.

وأكد بشارة على أهمية الاتصال المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، لتذليل أيَّة معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، وتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم خلال اليوم الأخير من أيام التصويت، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضم محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال نحو ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من ١٠: ١٢ ديسمبر الجارى، من بينهم ١٠ مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الإسماعيلية.