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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العمال يتصدرون المشهد الانتخابي في لجان التصويت بمحافظة الإسماعيلية

خلال التصويت
خلال التصويت

واصل آلاف العمال والعاملات من العاملين بمصانع المنطقة الحرة الاستثمارية في محافظة الإسماعيلية، وكذا عمال هيئة قناة السويس المغتربين التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

 

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توافد العمال على اللجان

وتوافد آلاف العمال منذ ساعات الصباح الأولى، على مقر لجنة الوافدين المقامة تحت إشراف قوات محور تأمين قناة السويس، للإدلاء بأصواتهم وذلك وسط تواجد أمني كثيف وإجراءات أمنية مشددة .

وتابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والمنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في ثاني أيامها.

أبرز الحضور بالغرفة

وتضم الغرفة في عضويتها كلا من، المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، ومحمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، وماهر كامل السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية، ومسئولي الجهات التنفيذية المعنية بالعملية الانتخابية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على انتظام العمل بكافة اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة.

بدء توافد الناخبون

وبدأ الناخبون في التوافد على اللجان والمقار الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، مع بداية فتح صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وقد انطلقت صباح أمس الأحد، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ داخل مصر، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الثلاثاء ١٢ ديسمبر الجاري، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في ٢٠٣٠.

وتضم محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لاستقبال نحو ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من ١٠: ١٢ ديسمبر الجارى، من بينهم ١٠ مقرات مخصصة للوافدين داخل مراكز محافظة الإسماعيلية.

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إجراءات أمنية مشددة إجراءات أمنية الانتخابات الرئاسية 2024 السكرتير العام للمحافظ السكرتير العام للمحافظة

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