مدارس الإسماعيلية تنفذ محاكاة للعملية الانتخابية في مراحل رياض الأطفال والابتدائية ..صور

نظمت احدى مدارس محافظة الإسماعيلية تحت رعاية د.محمد بحيري وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية، محاكاة فعلية للعملية الانتخابية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية؛ للتعريف بمعني المواطنة والعملية الانتخابية وكيفية اختيار الرئيس وتوزيع الأدوار والمهام على الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.



ففي مدرسة القومية العربية الخاصة، انطلقت عملية محاكاة لتعليم الأطفال كيفية الانتخاب عن طريق فريق المسرح بالمدرسه والذي قام بتقديم عرض لآلية الانتخاب والفئات المشاركة بالانتخاب وإجراءات العملية الانتخابية، بدءًا من إعلان الترشح مرورًا بالبرامج الانتخابية وفترة الصمت الانتخابي وفعاليات الفترة الانتخابية، وتم تقديم نماذج للناخبين شباب وشيوخ ونساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتم التعريف بكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، لتشابه الانتخابات التي تجرى على مستوى الوطن، وقام الطلبة أنفسهم بتنظيم العملية والرقابة عليها، ولعب أدوار الناخبين والمرشحين، تحت إشراف معلميهم.

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