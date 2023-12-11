الانتخابات الرئاسية.. عميد دار العلوم: الإقبال على صناديق الاقتراع أظهر معدن المصريين

قال الدكتور عبد الراضى عبد المحسن، عميد كلية دار العلوم، إن الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع فى ربوع مصر كلها، يعتبر رسالة قوية إلى الخارج، وأيضا إلى الداخل.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضح " عبد المحسن" في تصريح له، اليوم الاثنين، أن المصريين متماسكين وملتفين حول وطنهم ويريدون الاستقرار والإنسانية، منوهًا بأنه يجب أن نورث أبنائنا ثقافة إرادة الحفاظ على الوطن ومراعاة حقوق الوطن.

وتابع: وأن يكون عندنا دولة قوية ثابتة، تستطيع الحفاظ على الكليات الخمس وهم الحفاظ على النفس والدين والعرض والوطن والمال والعقل، مشيرًا إلى أن جميع حدودنا مهددة ولدينا تحديات كثيرة، ونحن الوطن الوحيد المستقر الآن.

وأكد أن مصر وأهلها في رباط إلى يوم القيامة، ووقت الجد يظهر معدنهم، لافتًا لإلى أنه ينبغي علينا أن نحافظ على الاستقرار، كما أنه واجب على كل مواطن يرجى منه النفع، أن يشارك فى هذا الاستحقاق العظيم.

الكليات الخمس

يقصد بالكليات لبخمس أنها الضروريات الخمس والتي يسميها بعض أهل العلم بالكليات، وهذه الضروريات هي: الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال، وجعلها بعضهم ستة فزاد على الخمسة المذكورة، العرض، وأدلتها واضحة من القرآن والسنة ولا يتسع المقام لتتبعها.

وورد أن هذه الكليات هي التي اتفقت الأديان السماوية وأصحاب العقول السليمة على احترامها وصيانتها، وقد أجمع أنبياء الله تعالى ورسله من عهد آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم على وجوب حفظها.

وجاءت الشريعة الإسلامية بمجموعة من التشريعات تصون هذه الضروريات وتحميها وهي :

1ـ شرعت لحفظ الدين إقامة سلطان المسلمين حد الردة على المرتد بالشروط المبينة في محلها.

2ـ ولحفظ النفس شرعت القصاص على القاتل عمدا عدوانا.

3ـ ولحفظ العقل شرعت حد الشرب على من تناول مسكرا.

4ـ ولحفظ النسب شرعت حد الزنا على من ارتكب تلك الفاحشة.

5ـ ولحفظ المال شرعت حد السرقة على من أخذ قدرا معينا من المال خفية من حرز.

6ـ ولحفظ العرض شرعت حد القذف على من انتهك عرض محترم مصون العرض بالقذف.

هذا بالإضافة إلى الآداب والتشريعات والتعاليم الأخرى التي تصب كلها في صيانة هذه الضروريات وحفظها، وأما ترتيبها فهو كما جاء في المرافي في أصول الفقه للعلامة الشنقيطي حيث قال:

دين فنفس، ثم عقل ، نسب .. مال إلى ضرورة تنتسب

ورتبن، ولتعطفى مساويا .. وعرضا على المال تكن موافيا

فحفظها حتم على الإنسان .. في كل شرعة من الأديان..

فكل واحد منها دون ماقبله في الرتبة فيقدم عليه عند التعارض إلا المال والعرض، فإنهما في مرتبة واحدة، ولهذا قال: (ورتبن) ( ولتعطفن مساويا عرضا على المال)).

الإقبال على الانتخابات الرئاسية

وقال الشيخ محمود الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف، عن الإقبال على الانتخابات الرئاسية الكبير وحرص الناخبين على التصويت، إن مصر كسرت أهداف الأعداء.

وأوضح “ الأبيدي” في تصريح له، اليوم الاثنين، أن شعار "صوتك أمانة" هو شعار ملهم لكل مسلم حقيقي ويحث على عدم التخاذل، معلقًا على الإقبال الكبير والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، بأنه كسر أهداف الأعداء.

وأضاف أن مصر وطن بنى على حضارة وتاريخ عميق وعريق، ومر بها الأنبياء وحفظها الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يحفظ مصر، وكسرت على أبوابها أهداف كل الغاصبين وأعدائها على مر التاريخ.

وأشار إلى أن دور المصريين فى هذه المرحلة أن نعمر الدنيا بالدين، بعدما خربتها بعض الجماعات وخربوا الدنيا بالدين، منوهًا بأن هذا ما يجب أن نعلمه أن الدين يعمر ويبنى ولكن البعض اتخذه للهدم.

وتابع: شوفوا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال إيه عن حِلْف الفضول وما يتضمنه من مكارم الشيم وعظيم الأخلاق من هذه الذكريات التي ملكت عليه قلبه، حتى أنه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قال بعد أن أكرمه الله بالنبوة والرسالة: ( لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان، ما أحبّ أن لي به حمر النعم ).

الدعوة للمشاركة بالانتخابات

وأفاد الدكتور محمد فيصل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، بأن ن الأمر بالمعروف واجب، وترك المعروف منكر، منوهًا بأن دعوة الناس وحثهم على المشاركة فى الانتخابات، يعتبر من الأمر بالمعروف.

واستشهد “ فيصل ” في تصريح له ، بقول الله سبحانه وتعالى: " وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ"، مشيرًا إلى أنه معنى قرآني جميل يحث على الإيجابية في المجتمع، وينطبق على أى مشاركة وعمل خير وعمل ينفع المجتمع.

وأوضح أن الأمر بالمعروف واجب، وترك المعروف منكر، فكلما وجدنا نداء للوطن علينا الأمر به، لأن محبة الوطن من الإيمان، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحب وطنه".

وأشار إلى أن كل ما يؤدى إلى الخير والاستقرار والرخاء للوطن، هو أمر بالمعروف واجب على كل مسلم، وكذلك أن أي ما يضر بالوطن ويؤدى إلى تنازع وتناحر بين أبناء الوطن، هو منكر واجب النهى عنه.

التصويت بالانتخابات

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية باللجان ، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ومنذ الصباح، تواجد القضاة قبل موعد فتح اللجان ، حيث اشرفوا على فتح المظاريف التي تحتوي على أوراق التصويت وتأكدوا من وجود الخبر الفسفوري وكافة مستلزمات العملية الانتخابية.

وشهدت اللجان بدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث اصطف الناخبون في طوابير أمام بعض اللجان منذ الساعة الثامنة صباحا، للإدلاء بأصواتهم حيث تتم عملية التصويت بسلاسة ويسر، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء على أن تتخلله ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة عصرا.