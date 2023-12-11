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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو مصطفى: فخور بالعملية الانتخابية.. وأشكر الأجهزة المعنية على تنظيم سير عملية التصويت

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

عبر الفنان عمرو مصطفى عن فخره بمشهد الانتخابات الرئاسية، موجها الشكر لوزارة الداخلية على تنظيمها الراقي في الانتخابات، قائلا إنه دخل لجنة الاقتراع اليوم شاهد وجود كاميرات ومتابعة على مدار اليوم، لنقل الوقائع لوسائل الإعلام.  

وأضاف "مصطفى"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه حرص على الإدلاء بصوته اليوم نظرا لأن نزول الشعب المصري ومشاركته في الانتخابات سيجعل صوت مصر مرتفعاً أمام كل أعدائها، والمشاركة في العملية الانتخابية اليوم ليست من أجل المشاركة فقط، ولكن سيجعل الدولة قوية وصوت إدارتها أمام الجميع.

الاعلام المصرى

وأشار إلى وسائل الإعلام المصرية أصبحت قوية، وهناك متابعة قوية للعملية الانتخابية، والإعلام المصري بات يستطيع الرد، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يستطيع كشف كل ما يحدث، موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إحداثها تغيير في واقع الإعلام المصري والرسالة الإعلامية الموجهة للخارج.

الإعلامية قصواء الخلالي الانتخابات الرئاسية الانتخابات الشعب المصري الفنان عمرو مصطفى عملية الانتخابية وزارة الداخلية

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