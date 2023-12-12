أسباب إدراج الترامادول ضمن قائمة المنشطات بداية من يناير 2024

كشف حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن آخر تطورات قرارات المنظمة بحظر عقار الترامادول بداية من شهر يناير 2024.

وقال خميس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش على قناة صدى البلد : "الترامادول لم يكن مدرجًا ضمن قائمة المحظورات لأنه يحد من الآلام ويزيد فرص الرياضي للاستمرار في المنافسة". ‎

وأضاف: "عندما تمت مراجعة أضرار الترامادول من قبل المنظمة الدولية، تم إصدار قرار بإدراجه ضمن المواد المحظورة في الرياضة المنشطات فهو يسبب نشاط زائد عن الطبيعي للرياضي مثل مدرات البول، لأنها تغير من أوزان اللاعبين، بخلاف الأثار السلبية الشديدة لها". ‎

واستكمل: "تحديث المواد المحظورة يأتي في يناير من كل عام، ويناير 2024 سيكون الترامادول ضمن المحظورات، وكان أيضًا محظور التبرع بالدم، والتحديث هو أنه في حالة التبرع يكون عن طريق مراكز متخصصة ومعتمدة".