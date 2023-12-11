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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

7 مواقع.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله في لبنان ملخص عملياته العسكرية التي قام بها اليوم الاثنين، ضد مواقع انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وأصدر حزب الله 7 بيانات عسكرية تضمّنت 7 عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في القطاعَين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وجاءت كالتالي:

القطاع الشرقي

1- الساعة 11:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

2- الساعة 15:35 استهداف موقع البغدادي وتجمّع لجنود العدو الإسرائيلي وآلياته في محيطه بالقذائف المدفعية ‏وإيقاع إصابات مؤكّدة.

3- الساعة 20:00 استهداف قوة ‌‏إسرائيلية متمركزة داخل منزل في مستوطنة المطلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابتها إصابة ‌‏مباشرة وسقوط عديدها بين قتيل وجريح.‏

القطاع الغربي

1- الساعة 15:00 استهداف ثكنة ‏برانيت بالقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 15:00 استهداف موقع الراهب بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:30 استهداف موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

4- الساعة 17:40 استهداف تجمّع مُشاة ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج شتولا ‏(قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتمّ ‏تحقيق إصابات مباشرة.

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