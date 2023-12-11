إصابات مباشرة.. حزب الله يقصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال حزب الله: “استهدفنا تجمع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في حرج شتولا وحققنا إصابات مباشرة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الاثنين، أنه ضرب موقعا عسكريا لـ حزب الله في جنوب لبنان بعد عدة عمليات إطلاق نار من المنطقة.

وقال الجيش الاحتلال: "ردا على عمليات إطلاق نار من لبنان باتجاه بلدات في الجليل الغربي في وقت سابق اليوم، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا لـ حزب الله".

وأضاف أنه تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل، وقصف الجيش الإسرائيلي مصادر النيران.