عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات مباشرة.. حزب الله يقصف تجمعا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرج شتولا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال حزب الله: “استهدفنا تجمع مشاة لجنود العدو الإسرائيلي في حرج شتولا وحققنا  إصابات مباشرة”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم الاثنين، أنه ضرب موقعا عسكريا لـ حزب الله في جنوب لبنان بعد عدة عمليات إطلاق نار من المنطقة.

وقال الجيش الاحتلال: "ردا على عمليات إطلاق نار من لبنان باتجاه بلدات في الجليل الغربي في وقت سابق اليوم، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا لـ حزب الله". 

الاتحاد الأوروبي: لن نقبل بتهجير سكان غزة ولا بسيطرة إسرائيل على القطاع

جماعة الحوثي تجبر سفينة متجهة إلى إسرائيل على عدم عبور البحر الأحمر

وأضاف أنه تم تحديد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل، وقصف الجيش الإسرائيلي مصادر النيران.

الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي حرج شتولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من روسيا بشأن حظر تصدير القمح

لم يتخذوا أي قرارات.. أوكرانيا تتعرض لخيبة أمل كبيرة من الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي: لن نقبل بتهجير سكان غزة ولا بسيطرة إسرائيل على القطاع

أمريكا: سنعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية العام

قرار عاجل من البنك المركزي التونسي بشأن سعر الفائدة

عمرها 1500 عام.. الاستيلاء الاحتلال على دير قلعة الأثرية بالضفة الغربية

الكشف عن تكلفة انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

ضباط شرطة يحتجون في اليونان بعد إصابة زميلهم

ترشيحاتنا

برفقة أبو العينين.. وفد البرلمان الأورومتوسطي يعرب عن سعادته بمشاركة المصريين في الانتخابات

قبل انتهاء اليوم الثاني.. استمرار توافد المواطنين على لجان المعادي| صور

تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.. أمطار الخير تسقط على دهب

رحلات ومنافع.. توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة

هيئة مكتب حملة السيسي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية |صور

بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو خطير..عشرات الأشخاص يسبحون حول حوت عنبر ضخم في أستراليا

فستان لافت.. سوسن بدر تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

نجمة "حبيبي حبيبي حبيبي" تبصم بالعشرة| احتلت التريند في لحظات.. وهذا ما فعلته في الانتخابات

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ