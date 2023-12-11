الاتحاد الأوروبي: لن نقبل بتهجير سكان غزة ولا بسيطرة إسرائيل على القطاع

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بتهجير المواطنين من غزة ولا بسيطرة إسرائيل على القطاع.

وأضاف بوريل، أن “الوضع في قطاع غزة يشكل تحديا دوليا غير مسبوق”، موضحا أن “الاتحاد الأوروبي يعمل على توصية لفرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين في الضفة الغربية”.

وأكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن “الدمار في قطاع غزة أكبر من الدمار الذي تعرضت له المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستكون وحدها المسؤولة عن الأمن في قطاع غزة بعد الحرب.

وأضاف نتنياهو، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، أن “إسرائيل وحدها ستكون المسؤولة عن نزع السلاح من قطاع غزة”.

وزعم أن “حركة حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة ونحن سنسمح بذلك بعد تولي مسؤولية القطاع”.