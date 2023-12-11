أمريكا تعرب عن قلقها من استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض ضد الفلسطينيين

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، عن قلقها من استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في هجماتها على الفلسطينيين بقطاع غزة.

ورغم نفي الجيش الإسرائيلي لاستخدام الفسفور الأبيض في غزة، إلا أن منظمات دولية أكدت أن لديها أدلة على استخدامه في غزة وجنوب لبنان.

كما شددت المنظمات الدولية في تقاريرها على تحريم استخدام الفسفور الأبيض فوق المناطق المأهولة بالسكان.

وفي تقرير صدر عن هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي، قالت المنظمة إنها توصلت استنادا إلى فيديوهات تحققت من صحّتها وروايات شهود، إلى أن "القوات الإسرائيلية استخدمت الفسفور الأبيض في عمليّات عسكرية نفذتها في لبنان وغزة يومي 10 و11 أكتوبر على التوالي".

وأضافت المنظمة "تظهر الفيديوهات عدّة انفجارات جوية للفسفور الأبيض أطلق بالمدافع فوق ميناء مدينة غزة وموقعين ريفيين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".