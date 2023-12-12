عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فوزه بالأفضل.. شبانة: هدف كهربا في الهلال زي الجملة الموسيقية

كهربا
كهربا

قال الإعلامي محمد شبانة إن هدف كهربا في الهلال السوداني تم اختياره في جائزة أفضل هدف في عام 2023، والهدف كان جملة موسيقية وتسلم الكرة بشكل رائع وسجل واحدًا من أجمل الأهداف، وكان ينافس العديد من الأهداف الأخرى، منهم هدف كريستو مع منتخب تونس، وهدف محمود صابر مع المنتخب الأولمبي في شباك المغرب.

أشاد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، بفوز النادي الأهلي بجائزة أفضل نادٍ افريقي 2023، بعد الإنجازات التي تحققت الموسم الماضي وتتويجه بدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق كان يستحق التواجد ضمن قائمة أفضل مدربي القارة.

وقال شبانة : "بيرسي تاو عاد من بعيد في الموسم الماضي، وأصبح مثال لكل لاعب، خصوصا أن النادي الأهلي كان يبحث بيعه ورحيله عن النادي، لكن في نهاية الموسم أصبح أفضل لاعب داخل الفريق، وتوج بجائزة أفضل لاعب افريقي داخل القارة".

وأضاف: "الأهلي في الموسم الماضي حقق 5 بطولات محلية وقارية، وبيرسي تاو من هدافي الفريق ومن أبرز العناصر المؤثرة، وكان له دور هام في انتصارات الفريق، كما أصبح ورقة رابحة في تشكيلة منتخب جنوب افريقيا".

وزاد: "هناك مسئولية ضخمة على لاعبي الأهلي والجهاز الفني وإدارة النادي في كأس العالم للأندية، خصوصا بعد اختياره النادي الأفضل في قارة إفريقيا، كما أنه يمتلك اللاعب الأبرز داخل القارة وهو بيرسي تاو".

وأردف: "كل الجوائز التي فاز بها الأهلي وتسلمها طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، سوف تكون حديث وكالات الأنباء وكذلك الصحف السعودية، التي سوف تسلط الضوء على نجاحات الفريق الأحمر".

وختم: "اتوجه بالشكر للمغرب على التنظيم الرائع والروح الطيبة، كما أنها اصبحت تفتح ذراعيها لاستقبال كل المباريات من الدول التي لديها أزمات في الملاعب، نهنئ دولة المغرب على النجاحات، ويستحقوا لقب جائزة أفضل منتخب بعد حصد المركز الرابع في كأس العالم بقطر 2022".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

على مساحة 150 ألف متر.. شركة يابانية عملاقة تبني أكبر مصنع بالعالم في مصر

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

بشرط.. بيان عاجل من حماس بشأن التفاوض مع إسرائيل

30 مارس.. قرار حكومي عاجل بشأن البصل

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

الأهلي يكتسح الألقاب| القائمة الكاملة لجوائز حفل الكاف 2023.. ومحمد صلاح في فريق الأحلام

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يهنئ الأهلي لحصوله على جائزة أحسن ناد في أفريقيا

كأس العالم للأندية|وفد القنصلية المصرية يستقبل بعثة الأهلي في مطار الملك عبدالعزيز

أول تعليق من الأهلي بعد الفوز بجائزة أفضل ناد في إفريقيا

النصر يكتسح الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين

الهلال السعودي يعلق على فوز بونو بأفضل حارس مرمى في إفريقيا

على حساب محمد صلاح.. فيكتور أوسيمين يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

أسيسات أوشوالا تتوج بجائزة أفضل لاعبة في إفريقيا

حفل الكاف.. رئيس كوت ديفوار يفوز بجائزة الشخصية الإفريقية للإنجازات

ترشيحاتنا

يجوز في حالتين.. متى يحق للمسلم الحسد ولا يكون مذنبا؟

غرة جمادى الآخر 1445هـ فلكيا .. الخميس

معتمد جمال يكشف مصير الثلاثي المتمرد مع الزمالك

كأس العالم للأندية| الشحات: تحقيق أرقام مميزة يسعدني.. لكن فوز الأهلي أهم

انفجارات عنيفة تهز مدينة الحديدة اليمنية.. وأنباء عن إطلاق صاروخ باليستي باتجاه البحر

كأس العالم للأندية| أفشة: الأهلي جاهز لخوض المونديال.. ونسعى لتحقيق إنجاز جديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات مضيئة لبطل إفريقيا.. ماذا قدم الأهلي في ضربة البداية بكأس العالم للأندية؟

يشبه زينة عيد الميلاد.. جيمس ويب يلتقط صورة جديدة لنجم متفجر|شاهد

غادة رجب وشيكو يدليان بأصواتهما فى الانتخابات الرئاسية

بسبب ألفاظ بذيئة.. الموسيقيين تحقق مع رضا البحراوي ومحمود الليثى.. تفاصيل

فيديو

كيف رد اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي/فيديوجراف

تشبه مثلث برمودا .. مدينة نائية في أمريكا يختفى فيها آلاف الأشخاص والسبب غامض

من حبها في الوطن .. لبلبلة تصوت مرتين في انتخابات الرئاسة وهذه العقوبة في انتظارها

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ