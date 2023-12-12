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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قلق وتوتر.. تحذيرات من تناول الشاي الأحمر بكثرة

الشاي الأخضر
الشاي الأخضر

يتناول كثير من الأشخاص الشاي الأحمر بكثرة حرصا منهم على انه متعدد الفوائد ولكن فى الحقيقة كل شئ يتم تناوله بكثرة يسبب بعض الأضرار لذلك كشف موقع هيلثي عن بعض أضرار تناول الشاي الأحمر والتي تتمثل فيما يلي :

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أضرار تناول الشاي الأحمر بكثرة 

 

احتواء الكافيين: الشاي الأحمر يحتوي على نسبة من الكافيين، وبالتالي يمكن أن يؤثر على النوم ويزيد من مستويات التوتر والقلق في بعض الأشخاص. ينبغي تجنب تناول الشاي الأحمر قبل النوم لتجنب التأثير السلبي على النوم.

تفاعل مع بعض الأدوية: الشاي الأحمر يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية، مثل الأدوية المضادة للتخثر (مثل الوارفارين)، والتي تستخدم لتقليل خطر الجلطات. قد يؤثر الشاي الأحمر على تأثير هذه الأدوية وزيادة خطر النزيف.3. تأثير على امتصاص الحديد: يحتوي الشاي الأحمر على مركبات تسمى التانينات، والتي يمكن أن تعوق امتصاص الحديد غير النعمة من الطعام. لذا، إذا كنت تعاني من نقص في الحديد، قد تحتاج إلى تقليل استهلاك الشاي الأحمر أو تجنب شربه بالقرب من وجبات الطعام لتحسين امتصاص الحديد.

تهيج المعدة: في بعض الحالات، قد يشعر بعض الأشخاص بتهيج المعدة أو الحموضة الزائدة عند تناول الشاي الأحمر بكميات كبيرة. ينصح هؤلاء الأشخاص بالاعتدال في تناول الشاي الأحمر ومراقبة ردود الفعل الشخصية.

معظم هذه التحذيرات تشير إلى الحاجة إلى الاعتدال وعدم الإكثار من شرب الشاي الأحمر. قد يكون من الأفضل استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية معينة أو تتناول أدوية معينة للتأكد من أن شرب الشاي الأحمر مناسب لك.

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