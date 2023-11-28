يزيد من التمثيل الغذائى وحرق الدهون| أهمية تناول الشاى الأخضر بعد الغداء

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الشاي الأخضر ومنها:
- يحتوي على العديد من العناصر الغذائية وأهمها: فيتامينات ب، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكافيين والعديد من مضادات الأكسدة.
- يحسن الذاكرة ووظائف الدماغ، وهذا بسبب محتواه من مضادات الأكسدة وتحفيز نشاط الدماغ وتحسين الذاكرة.
- الحد من ارتفاع ضغط الدم؛ إذ إن مكونات الشاي الأخضر وخاصةً البوتاسيوم يُساهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم .
- يزيد من معدل التمثيل الغذائى وحرق الدهون بنسبه ١٨٪.
- يحافظ على صحة الإسنان واللثة ومنع تسوس الأسنان.
- تقليل خطر الإصابة بالسرطان.
ومن أبرز مكونات الشاي الأخضر البوليفينول التى تقلل الإصابة بأنواع السرطانات، وذلك بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة.