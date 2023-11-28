يزيد من التمثيل الغذائى وحرق الدهون| أهمية تناول الشاى الأخضر بعد الغداء

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الشاي الأخضر ومنها:

يحتوي على العديد من العناصر الغذائية وأهمها: فيتامينات ب، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكافيين والعديد من مضادات الأكسدة.

يحسن الذاكرة ووظائف الدماغ، وهذا بسبب محتواه من مضادات الأكسدة وتحفيز نشاط الدماغ وتحسين الذاكرة.

الحد من ارتفاع ضغط الدم؛ إذ إن مكونات الشاي الأخضر وخاصةً البوتاسيوم يُساهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم .

يزيد من معدل التمثيل الغذائى وحرق الدهون بنسبه ١٨٪؜.

يحافظ على صحة الإسنان واللثة ومنع تسوس الأسنان.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان.



ومن أبرز مكونات الشاي الأخضر البوليفينول التى تقلل الإصابة بأنواع السرطانات، وذلك بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة.

