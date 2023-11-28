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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يزيد من التمثيل الغذائى وحرق الدهون| أهمية تناول الشاى الأخضر بعد الغداء

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الشاي الأخضر ومنها:

  • يحتوي على العديد من العناصر الغذائية وأهمها: فيتامينات  ب، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والكافيين والعديد من مضادات الأكسدة.
  • يحسن الذاكرة ووظائف الدماغ، وهذا بسبب محتواه من مضادات الأكسدة وتحفيز نشاط الدماغ وتحسين الذاكرة.
  • الحد من ارتفاع ضغط الدم؛ إذ إن مكونات الشاي الأخضر وخاصةً البوتاسيوم يُساهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم .
  •  يزيد من معدل التمثيل الغذائى وحرق  الدهون بنسبه ١٨٪؜.
  • يحافظ  على صحة الإسنان واللثة ومنع تسوس الأسنان.
  • تقليل خطر الإصابة بالسرطان.
     

ومن أبرز مكونات الشاي الأخضر البوليفينول التى تقلل  الإصابة بأنواع السرطانات، وذلك بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة.
 

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