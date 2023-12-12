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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بيتزا الرعب.. مهرجان غريب في نابولي يثير جدل السوشيال ميديا |تفاصيل

صدى البلد

أثار مهرجان بيتزا الرعب  كما يطلق عليه الكثير من الجدل بين رواد السوشيال ميديا وذلك لقيامه باستعراض أغرب أنواع البيتزا في العالم   التي تتحدى المعايير الإيطالية الشائعة وذلك من خلال عرض محتويات غريبة للبيتزا في مهرجان نابولي.

وفقا لصحيفة جازيتا رو الكثير من الجدل بتقرير نشرته عن المهرجان فقد تتصدر بيتزا  الثعابين من هونج كونج مع لحوم الزواحف قائمة انواع البيتزا الأغرب عبر المهرجان . 

وفقا للتقرير نشرته الجمعية الزراعية الإيطالية Coldiretti  عن المهرجان فيتم صنع أطباق البيتزا بأغرب أنواع الصراصير والحشرات الأخرى ، حيث توجد خيارات عديدة وذلك بدءا "من الأناناس إلى الموز، مع لحم الكنجر والحمار الوحشي،  والبيتزا الحارة مع الدجاج المنقوع في الزبادي و يمكن إضافة أي شيء على البيتزا، بما في ذلك الديك الرومي والعسل والفواكه المعلبة

 

مهرجان بيتزا رواد السوشيال ميديا مهرجان نابولي أنواع البيتزا

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بيتزا الرعب.. مهرجان غريب في نابولي يثير جدل السوشيال ميديا |تفاصيل

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