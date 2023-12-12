مهيب عبدالهادي يوجه رسالة للأهلي بعد حصوله على جائزة أفضل ناد في أفريقيا

قدم الاعلامي مهيب عبد الهادي التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي وجهازه الفني ولاعبيه وجماهيره بمناسبة الفوز بجائزة أفضل ناد في أفريقيا لعام 2023، خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

و كتب مهيب عبر حسابة بموقع فيسبوك: ألاهلي أفضل نادي في افريقيا مبروك دائما مشرفنا 🙏🙏

وكان قد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، اليوم الإثنين، حصول الأهلي المصري على جائزة أفضل ناد داخل قارة أفريقيا عن عام 2023، خلال الاحتفالية التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية.

وتنافس الأهلي مع الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على هذه الجائزة.

وحصد الأهلي الجائزة، بفضل فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه، بعد تغلبه على الوداد (3-2) في مجموع مباراتي النهائي.

وواجه الأهلي منافسة شرسة من صن داونز الذي توج أيضا بلقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

ويمثل النادي الأهلي في حفل جوائز الكاف طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

فيما حصد صن داونز الجنوب أفريقي جائزة أفضل ناد للسيدات في قارة أفريقيا عن عام 2023، متفوقا على الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا المغربيين.