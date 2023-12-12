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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم عبد الجواد يهنئ الأهلي بحصوله على جائزة أحسن ناد في إفريقيا

صدى البلد

هنأ الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مجلس إدارة النادي الأهلي وجهازه الفني ولاعبيه وجماهيره؛ بمناسبة الفوز بجائزة أفضل ناد في إفريقيا لعام 2023، خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

و كتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “ألف مليون مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم، فوز مستحق بلقب الأفضل في إفريقيا”.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، أمس الإثنين، حصول الأهلي المصري على جائزة أفضل ناد داخل قارة أفريقيا عن عام 2023، خلال الاحتفالية التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية.

وتنافس الأهلي مع الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على هذه الجائزة.

وحصد الأهلي الجائزة، بفضل فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه، بعد تغلبه على الوداد (3-2) في مجموع مباراتي النهائي.

وواجه الأهلي منافسة شرسة من صن داونز الذي توج أيضا بلقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

ويمثل النادي الأهلي في حفل جوائز الكاف طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

فيما حصد صن داونز الجنوب أفريقي جائزة أفضل ناد للسيدات في قارة أفريقيا عن عام 2023، متفوقا على الجيش الملكي وسبورتنج كازابلانكا المغربيين.

- الأهلي أفضل ناد في أفريقيا إبراهيم عبد الجواد إفرقيا

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