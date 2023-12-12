مسئول عسكري أمريكي: البارجة البحرية تعرضت لإطلاق صاروخ كروز قبالة السواحل اليمنية

قال مسؤول عسكري أمريكي إن البارجة البحرية قبالة السواحل اليمنية تعرضت لإطلاق صاروخ كروز من منطقة يمنية خاضعة للحوثيين

واضاف المسئول العسكري، إن عملية استهداف السفينة تمت من خلال قصف من اليمن تسبب في بعض الأضرار ونشوب حريق، مشيرة إلى أن الهجوم وقع على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من شمال مضيق باب المندب

واوضح اللمسئول الامريكي أن السفينة البحرية ماسون كانت في مكان الحادث لتقديم المساعدة.

قال مكتب التجارة البحري البريطاني في منشور على "إكس" في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إنه تلقى تقريرا عن حادث أثر على سفينة في محيط باب المندب، مما أدى إلى نشوب حريق عليها.

وأفاد المكتب بأنه تلقى تقريرا عن كيان أعلن نفسه على أنه من البحرية اليمنية، وأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن "سفينة البحرية الأميركية ماسون في مكان الحادث لتقديم المساعدة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات والهجوم وقع على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من شمال مضيق باب المندب".

وأوضح المسؤول أن "صاروخ كروز بري تم إطلاقه من منطقة يمنية يسيطر عليها الحوثيون ضرب وسيلة نقل آلية مما تسبب في بعض الأضرار ونشوب حريق".

وأعلنت ميلشيا الحوثي، يوم السبت، حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، محذرة جميع شركات الشحن من التعاون مع الدولة العبرية.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين أنه: "بعد نجاح القوات في فرض قرارها منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، ونتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة، فإن القوات تعلن عن منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء وستصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة".