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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأحد.. إجراء القرعة العلنية لقطع الأراضي السكنية ببرنامج «مسكن» في 15 مدينة

قطع الأراضي السكنية
قطع الأراضي السكنية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج "مسكن"، والمطروحة بـ15 مدينة، بداية من الأحد المقبل 17/12/2023، وحتى يوم الخميس الموافق 21/12/2023، في أيام محددة، وذلك بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وفقاً للمعلن من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بمحاور “الأكثر تميزاً – المتميز – المتوسط”، والتي سبق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 22/8/2023: 21/10/2023، بمدن  (القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط " – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا - السادات).

من جانبه، قال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزاً والمتميزة بمدن “القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – العبور – الشروق – الصالحية الجديدة – الفيوم الجديدة”، يوم الأحد 17/12/2023.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتميزة بمدن "بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – ناصر الجديدة " غرب أسيوط “ – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة”، يوم الاثنين 18/12/2023، وقطع الأراضي المتوسطة بذات المدن، يوم الثلاثاء 19/12/2023.

وتابع: “سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المتوسط بمدن ”برج العرب الجديدة - غرب قنا - السادات"، يومي الأربعاء 20/12/2023، والخميس 21/12/2023".

ونوه المهندس أمين غنيم، إلى أن جلسات القرعات العلنية ستعقد في تمام الساعة الـ12 ظهراً في الأيام المحددة بمقر نادي الإعلاميين بمدينة حدائق أكتوبر، وأنه على الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد بداية من الساعة 10 صباحاً في التاريخ المحدد، لإجراء عملية تسجيل الحضور، والحضور اختياري لمن يرغب،  وأنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 11.30 صباحاً للبدء في إجراء القرعة، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد بسداد جدية الحجز، وسيتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز، والذين لا تنطبق عليهم الضوابط للدخول في هذه القرعة.

الجزار وزير الإسكان و القرعة العلنية قطع الأراضى السكنية مسكن غنيم

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