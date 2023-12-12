رئيس اللجنة العامة بقسم ثان الفيوم: لم نتلق أي شكوى من مندوب لأي من المرشحين

قال المستشار محمد عثمان، رئيس اللجنة العامة بقسم ثان الفيوم، إن اللجنة العامة بها 13 لجنة فرعية، وبها 132 ألف ناخب تقريبا، ويسير العمل بصورة مرضية للغاية والكثافة كذلك وتزداد يوما بعد يوم.

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية، وبثته "إكسترا نيوز"، أن اليوم الثاني شهد كثافة أكثر من اليوم الأول، ولم نتلق أي شكوى من أي مندوب لأي من المرشحين.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.