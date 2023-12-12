عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز السويس الجديدة تتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

صدى البلد

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، مواقع العمل بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، وخاصة منطقة وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والمنطقة الاستثمارية، بهدف متابعة مستجدات المشروعات، وسير العمل بها، يرافقها المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس الجهاز، والمهندس باسم سمير، مدير إدارة الإسكان، والمشروعات.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، نسب التنفيذ للمشروع بشكل كامل بالمرحلة العاجلة، حيث بلغت نسبة تنفيذ ٨٦ عمارة تضم ٢٠٦٤ وحدة سكنية ٧٦٪ ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ".

وأضافت أنه في قطاع البنية التحتية، وتنفيذ مرافق المرحلة العاجلة، بلغت نسبة الإنجاز في قطاع المياه ٤٢٪، وقطاع تنفيذ مرافق الصرف الصحي نسبة ٧٧٪، وفي قطاع تنفيذ الطرق ٧٤٪ .

كما تفقدت رئيس جهاز السويس الجديدة منطقة الخدمات الأولى بالمرحلة العاجلة، والتي تضم ( سوقاً تجارية - حضانة - مدرسة)، حيث بلغت نسبة تنفيذ ٨ محال بالسوق التجارية ٩٠٪، وبلغت نسبة الإنجاز بموقع تنفيذ الحضانة  ٣٣٪ ، ونسبة تنفيذ مدرسة التعليم الأساسي ٣٣ فصلا ٣٦٪ .

وفي السياق ذاته، شددت المهندسة أسماء مخلوف، على ضرورة استمرار العمل، ومتابعة تنفيذ المشروعات بنفس الجدية، لتظهر المدينة بالشكل اللائق، كعلامة مضيئة في القطاع العمراني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت " مخلوف " إلى أن مدينة السويس الجديدة  مجتمع حضاري متكامل، يراعي البعد الاجتماعي، والمظهر الحضاري، كما ستضم مساحات خضراء، فضلاً عن توفير كافة الخدمات بها.

السويس مدينة السويس الجديدة جهاز مدينة السويس سكن لكل المصريين رئيس الجهاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعيب جاي مع العفش.. مدحت شلبي يسخر من صفقة الأهلي

الذهب ينهار لمستويات تاريخية بعد قفزة جنونية عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

بعدما تخطى 40 جنيهًا |أسباب ارتفاع أسعار البصل.. وهذا موعد الانخفاض

منخفض جوي يحمل أمطارا غزيرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

أول رد فعل من محمد صلاح بعد عدم فوزه بأفضل لاعب في أفريقيا

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

ترشيحاتنا

الصحف الاماراتية اليوم| إسرائيل تطلب وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة.. الجمعية العامة للأمم المتحدة تستعد للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

إقبال تاريخي على الانتخابات الرئاسية 2024.. وحزب الكنبة يختفي

عدا لجنة الوراق.. الوطنية للانتخابات: جميع اللجان فتحت أبوابها للمواطنين فى التاسعة

بالتنورة والمزمار البلدي.. شاهد استقبال مميز للناخبين في آخر أيام الانتخابات الرئاسية بأكتوبر

خدمة مجانية.. سيارات لنقل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالمرج.. صور

مـ جزرة جديدة بحق الفلسطينيين..17 شهيداً من عائلة أبو الروس في مخيم النصيرات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم الثالث والأخير| اعرف لجنتك فين قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية 2024

ارتفاع قياسي للبصل في الأسواق| كم وصل سعر الكيلو الآن؟ وموعد انخفاضه

لليوم الثاني| السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي.. والتوزيع بهذه المنافذ في كل المحافظات

بعد انفصالهما.. أبرز صور جمعت مسلم وطليقته | شاهد

فيديو

بسبب إعلانها الساخر من الفلسطينيين| شاهد ماذا فعل متظاهرون بمتاجر ماركة شهيرة

التوراة تدعونا لذلك| حاخام يهودي يشجع الاحتلال على ق.تل أطفال غزة

"حكومتنا كاذبة وستقتلنا".. ضابط إسرائيلي يصف الحرب مع حماس | شاهد

بيرمي فلوس وموبايلات لجمهوره.. مقطع فيديو لـ حمو بيكا في أرض اللواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ