رئيس لجنة عامة بطنطا: لم نتلق أي شكاوى من المواطنين أو رؤساء اللجان الفرعية

قال المستشار أحمد عبدالجواد رئيس اللجنة العامة ثان طنطا، إنَّ عدد اللجان الفرعية تتكوّن من 45 لجنة فرعية مجهزة لاستقبال 192 ألفًا و335 ناخبًا، مؤكّدًا أنَّ العمل منتظم في كل اللجان الفرعية منذ اليوم الأول عند فتح اللجان، كما لا توجد أي معوقات خلال سير العمل.

واستكمل "عبدالجواد"، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات عبر تطبيق "زووم"، لمتابعة سير العملية الانتخابية وفتح اللجان خلال اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية، بثته "إكسترا نيوز": "تشهد اللجنة العامة واللجان الفرعية كثافات كبيرة منذ اليوم الأول وحتى الآن، وتجرى عملية الانتخابات بمنتهى التعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية في تسيير حركة المواطنين تحت مظلة قواعد الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأضاف رئيس اللجنة العامة ثان طنطا: "لم تتلق اللجنة العامة أي شكاوى من المواطنين أو رؤساء اللجان الفرعية الذين يتولون تسيير العملية الانتخابية على المواطنين للإدلاء بأصواتهم".