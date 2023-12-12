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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الجيزة يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية بالهرم.. شاهد

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

أدلى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 في اللجنة الانتخابية بمدرسة لجنة مدرسة الفؤاد التابعة لإدارة الهرم التعليمية، والتي شهدت اصطفافا وازدحاما كبيرا للناخبين. 


ووجه وكيل وزارة التعليم بالجيزة، المعلمين والمعلمات ولكافة العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية بأداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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انتخابات الرئاسة 2024 أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024

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