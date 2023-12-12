دولة آسيوية تنتزع لقب أكبر منتج لـ الأفيون في العالم

استعادت ميانمار، التي دمرتها حرب أهلية وحشية، لقبها الذي لا تحسد عليه كأكبر منتج لـ الأفيون في العالم، وفقا لتقرير صادر عن وكالة تابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، كما ذكرت مجلة تايم الأمريكية.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في "مسح الأفيون في جنوب شرق آسيا 2023" إن إنتاج الأفيون في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تجاوز إنتاج أفغانستان، حيث فرضت حركة طالبان الحاكمة حظرا على إنتاجه،

وأدى الحظر الذي فرضته حركة طالبان إلى انخفاض بنسبة 95% في زراعة خشخاش الأفيون، حيث يعد الأفيون، القاعدة التي يتم منها إنتاج المورفين والهيروين.

وقال تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الجديد إنه من عام 2022 إلى عام 2023، شهدت ميانمار زيادة في المساحة المقدرة للأراضي المستخدمة لزراعة المحاصيل غير المشروعة بنسبة 18٪ إلى 47100 هكتار (116400 فدان).

وأضاف: "على الرغم من أن المساحة المزروعة بالخشخاش لم تعد إلى ذروتها التاريخية البالغة نحو 58 ألف هكتار (143300 فدان) المزروعة في عام 2013، إلا أنه بعد ثلاث سنوات متتالية من الزيادات، فإن زراعة الخشخاش في ميانمار تتوسع وتصبح أكثر إنتاجية".