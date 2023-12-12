انفجار صاروخ دفاع جوي معادي في أجواء قرية عيتا الشعب اللبنانية

أفادت صحيفة الأخبار اللبنانية بأن صاروخ دفاع جوي معادي انفجر في أجواء قرية عيتا الشعب بالجنوب اللبناني.

كانت وسائل إعلام لبنانية قد ذكرت ان صفارات الإنذار الاسرائيلية دوت في عرب العرامشة، حانيتا، ايلون، يعرا، ادميت، و جورين بالجليل الغربي خشية تسلل مسيّرات لأجواء المنطقة.

وتعرضت منطقة المالكية في الجليل الاعلي لإطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان.

فيما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة عيترون

وفلسطينيا؛ أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل ضابط واصابة ثلاثة آخرين بجراح حرجة في معارك شمال قطاع غزة ما يرفع اعداد قتـ.لاه منذ الـ7 من اكتوبر الى 435 قتيـ.لا

وتخوض المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية وتتصدى لمحاولات توغل إسرائيلية في محاور بمحافظة الوسطى وسط قطاع غزة.

كما أطلقت زوارق الاحتلال عشرات القذائف تجاه شواطئ ومناطق قريبة من بحر الوسطى وسط قطاع غزة.

